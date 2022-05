PSG : Di Maria dernière victime d'Al-Khelaifi, le dossier est accablant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit le FC Metz ce samedi soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Le dernier match pour certains joueurs, dont Angel Di Maria.

Après sept saisons passées sous les couleurs du PSG, Angel Di Maria va quitter le club de la capitale dans les prochains jours. En fin de contrat, l'Argentin n'a pas été prolongé par les nouveaux champions de France. Un choix fort qui fait pas mal parler. A 34 ans, Di Maria est considéré par beaucoup de fans du PSG comme une véritable légende. Meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 111 caviars distribués en 294 matchs, l'ancien du Real Madrid compte aussi 91 buts inscrits. Certains resteront dans les mémoires, tout comme sa vision de jeu et son sens du sacrifice. S'il aura droit à un bel hommage ce samedi soir face à Metz au Parc des Princes, Di Maria ne partira pas dans les meilleurs termes avec sa direction.

Di Maria, la direction encore fautive ?

PSG announce Ángel Di María will leave after spending the last seven seasons with the club:



▪️ 294 appearances

▪️ 91 goals

▪️ 111 assists

▪️ 18 trophies



✨ pic.twitter.com/KY3mkqOGYR — B/R Football (@brfootball) May 20, 2022

Selon les informations de Goal, la direction du PSG n'a pas forcément été très classe avec Angel Di Maria. Et elle est visiblement coutumière du fait, puisque d'autres joueurs en fin de contrat dans le passée, comme Blaise Matuidi, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani ont connu la même chose. « Matuidi, Silva et Cavani. Tous ont été confrontés au silence méthodique de leur direction, aux appels sans réponse pendant plusieurs semaines et à une lente dégradation de leur statut », commence notamment Goal, avant de laisser place à un témoignage d'un connaisseur du club sur les méthodes du PSG : « Dès que tu commences à être vers la sortie, le club prend ses distances avec toi. Si t'es en place, t'as le pouvoir, tout le monde veut être près de toi et puis quand tu es sur le départ on est moins présent pour toi. Même les employés prennent leur distance pour ne plus être identifiés comme proches du joueur. C'est notamment ce qui est arrivé à Rabiot lorsqu'il était en fin de contrat alors qu'il représentait un exemple et un espoir pour les Titis' ». Pas vraiment de quoi rassurer certains fans du PSG, déjà véhéments à l'égard de la direction du club depuis quelques mois maintenant. Les Ultras du PSG, malgré leur hommage à Di Maria ce samedi, bouderont encore leur équipe pendant la rencontre. Reste à savoir comment ces dissensions seront réglées pendant l'été, alors que des changements importants sont promis en interne.