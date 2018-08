PSG : Di Maria confirme ce retournement de situation

Dans : PSG, Ligue 1.

Parti à nouveau pour être remplaçant derrière le trio de la MCN, Angel Di Maria commence à se faire à l’idée de continuer sa carrière parisienne avec ce statut.

Car depuis le début de l’été, l’Argentin n’est pas apparu dans la rubrique transfert, alors qu’il n’a plus qu’une saison de contrat avec le PSG. Joker de luxe sur le plan offensif, El Fideo apprécie l’arrivée de Thomas Tuchel, mais aussi les discussions positives au sujet de sa prolongation de contrat.

« J'ai eu des coachs différents, mais celui-ci est un entraîneur plus proche des joueurs, à l'écoute, et je crois que c’est important », a livré l’Argentin, qui n’avait jamais vraiment eu d’atomes crochus avec Laurent Blanc puis Unai Emery lors de ses années au PSG. De quoi lui permettre d’envisager de rester sur le long terme à Paris ? Visiblement oui.

« Le club a parlé avec moi. Je suis bien ici, ma famille est heureuse et le coach est content de moi. Je veux grandir encore avec le club, chaque année, même si des joueurs importants arrivent chaque saison. Je veux juste bien travailler. Je pense que mes derniers mois ont été bons, et je souhaite continuer ainsi ou faire mieux encore », a souligné l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, persuadé qu’il peut avoir sa chance avec ce PSG 2018-19. Pour preuve, Angel Di Maria a rappelé qu’il était aussi capable de jouer au milieu de terrain, et de donner une solution de plus à Thomas Tuchel dans ce secteur de jeu.