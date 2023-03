PSG : Deux boulets reviennent et menacent déjà le mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sait que le prochain mercato estival sera déterminant pour la suite de son projet. Les enjeux sont majeurs et la direction francilienne devra faire des choix forts.

Au PSG, les périodes de mercato sont toujours très attendues. Ces dernières années, les succès ont été moins nombreux qu'au début de l'ère QSI. Pas mal de questions tournent autour du projet que veut mettre en place le PSG, surtout que des joueurs comme Leo Messi ou Sergio Ramos pourraient encore prolonger leur contrat. Mais ce n'est pas la volonté d'une majeure partie des fans et des observateurs, qui veut voir Paris changer de stratégie au mercato, avec des joueurs recrutés qui sont moins bling-bling et plus tournés vers ce que représente le PSG. Avant de penser à remodeler l'effectif par des arrivées, les champions de France devront d'abord dégraisser. Et pas mal de joueurs pourraient poser problème.

Le PSG pas sorti de l'auberge

🚨 Leandro Paredes et Julian Draxler vont revenir au PSG en fin de saison ! À voir si de nouvelles destinations s’ouvriront ensuite pour eux. 🇦🇷🇩🇪 @FabrizioRomano — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 27, 2023

Car en plus des éléments qui deviennent indésirables au sein de l'effectif actuel de Christophe Galtier, il y a aussi le sort des joueurs prêtés à sceller. Déjà, Fabrizio Romano annonce que Leandro Paredes et Julian Draxler reviendront avec certitude à Paris, eux qui ne convainquent pas les clubs où ils sont prêtés, à savoir la Juventus et le Benfica. Et ils pourraient être suivis prochainement de Layvin Kurzawa (Fulham) ou encore Abdou Diallo (Leipzig). Les salaires que touchent ces joueurs sont importants et c'est une bien mauvaise nouvelle pour le PSG de les voir revenir, sauf si une nouvelle chance leur est accordée la saison prochaine. Mais peu de chances que cela arrive et le mercato estival parisien devrait être ralenti. Il sera important que Luis Campos et son équipe mettent vite les choses au point, afin de ne pas s'enliser dans une nouvelle situation inconfortable. Car les chantiers sont nombreux et les attentes énormes.