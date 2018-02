PSG : Détruire l'OM pour taper le Real ensuite, Djorkaeff est confiant

Dans : PSG, Ligue 1, OM, Ligue des Champions.

S'il estime que le Classique entre le PSG et l'Olympique de Marseille n'est plus ce qu'il était, Youri Djorkaeff pense que ce match en dira plus sur la qualité du Paris d'Unai Emery.

Alternant le bon, avec notamment une victoire 3-0 contre le Bayern en phase de groupes de la Ligue des Champions, et surtout le moins bon, avec une dernière défaite contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la C1, lors des grands matchs, le club de la capitale française est attendu au tournant ce dimanche soir. Face à l'ennemi marseillais, les Parisiens auront à cœur de montrer de quoi ils sont vraiment capables dans un gros choc de Ligue 1, après le poussif 2-2 à l'aller à Marseille. Une volonté confirmée par Youri Djorkaeff.

« L’antagonisme n’est plus aussi prononcé. Il y a moins de rivalité dans l’environnement, dans les tribunes, mais il a gagné en intensité sportive, en qualité de jeu. Je vois une super rencontre ce soir ! Les deux équipes sont bien. Mais ce Paris-là, intraitable au Parc, va s’imposer. Si je crois à une qualification contre le Real ? La difficulté rencontrée en fin de match peut permettre aux Parisiens de franchir un palier. Cette frustration d’être passés à côté des 20 dernières minutes va leur donner un esprit revanchard, de révolte et leur permettre d’aller puiser au fond d’eux un collectif qui va éclater le 6 mars. Ce match va révéler quelle équipe est le PSG », a avoué, sur Le Parisien, l'ancien vainqueur de la Coupe d’Europe avec le PSG, qui estime donc que Paris doit se remettre dans le droit chemin contre l'OM, en L1 puis en Coupe de France mercredi, pour aborder le match contre le Real avec le plus de sérénité possible.