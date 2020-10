PSG : Détesté puis adoré, Aouchiche rend hommage à son mentor

Dans : PSG.

En fin de contrat aspirant cet été, Adil Aouchiche a quitté le Paris Saint-Germain pour l’AS Saint-Etienne. Mais le milieu offensif n’en oublie pas l’entraîneur qui lui a permis de franchir un cap.

Titularisé lors des six premières journées de Ligue 1, Adil Aouchiche a trouvé ce qu’il est venu chercher à l’AS Saint-Etienne, à savoir le temps de jeu et le statut que Claude Puel lui avait promis avant sa signature. Des arguments suffisants pour le convaincre de quitter le Paris Saint-Germain sans y signer son premier contrat professionnel. C’est pourtant au club de la capitale que le milieu offensif a grandi et franchi un cap décisif chez les U19, lorsqu’un jeune entraîneur nommé Thiago Motta l’a pris sous son aile.

« Ce que je retiens de ma formation au PSG ? Le travail tactique. L’instinct prend de l’importance mais l’intelligence de jeu aussi. Thiago Motta, qui m’a coaché en U19, m’a énormément enseigné et transmis son savoir, a confié le Stéphanois au site officiel de l’ASSE. Il m’a fait évoluer à tous les postes du milieu de terrain : sentinelle, relayeur, numéro 10. L'objectif, c’était que je comprenne toute la palette que doit avoir un joueur qui évolue à mon poste. Je dois avouer que je n’étais pas convaincu au début, car je devais faire une croix sur les statistiques. Aujourd’hui, je ne peux que le remercier. » Un bel hommage rendu à l’Italo-Brésilien qui avait quitté Paris l’année dernière.