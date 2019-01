PSG : Désaccord Barça-Rabiot, le Bayern est chaud et le dit !

Dans : PSG, Liga, Bundesliga, Mercato.

Finalement, le dossier Adrien Rabiot est plus complexe que prévu pour le FC Barcelone.

Alors que le milieu bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain se dirigeait vers la Catalogne, les négociations se compliquent. Pour commencer, l’international français aimerait fuir sa mise à l’écart et partir dès cet hiver, tandis que le Barça prévoit seulement de l’accueillir l’été prochain. Résultat, sa mère et agent continue de discuter avec d’autres formations comme le Bayern Munich, dont le directeur sportif Hasan Salihamidzic a subtilement confirmé son intérêt.

« Vous savez comment se porte le marché des transferts. Nous devons garder les yeux et les oreilles ouverts, il n’y a plus rien à dire à ce sujet. Rabiot est un joueur intéressant », a reconnu le dirigeant bavarois contacté par Bild. L'ancien Toulousain au Bayern ? Cela ferait les affaires du PSG qui, au-delà des tensions avec le Barça, pourrait en profiter pour récupérer quelques millions sur un transfert. Une simple hypothèse puisque Rabiot a toujours le dernier mot. Et pour le moment, les Blaugrana gardent ses faveurs.