PSG : Des sales rumeurs dans le vestiaire, un joueur brise le silence

Les choses ont beaucoup changé au PSG en cette fin de saison, et les joueurs se mettent même à accorder des entretiens aux grands médias nationaux, ce qui n’a quasiment pas été le cas de toute la saison.

C’est Pablo Sarabia qui a pris la parole, et ce n’est probablement pas anodin. Le milieu de terrain offensif espagnol, considéré comme un joker de luxe par Thomas Tuchel, est au coeur d’une rumeur persistante dans le vestiaire. L’ancien du FC Séville n’apprécierait guère d’être considéré comme un éternel remplaçant par son entraineur, notamment dans la perspective du quart de finale face à Bergame, où il ne devrait pas profiter de la suspension de Di Maria pour être dans le onze de départ. Il se disait que l’Espagnol ne goûterait pas vraiment ce manque de considération, alors qu’il réalise clairement une saison pleine. Mais Sarabia a décidé de prendre la parole sur RMC, histoire de dégonfler cette rumeur et d’expliquer que tout se passait pour le mieux, pour l’équipe et pour lui.

« Toutes les rumeurs et toutes les choses qui se disent, les problèmes entres les joueurs et l’entraîneur, ce sont des tentatives de déstabilisation. Le match contre Dortmund, nos titres, notre domination en championnat sont des preuves que le groupe est uni. Pas seulement les joueurs, mais aussi le coach, le staff, nous allons tous dans la même direction. C’est ce que nous faisons. On a déjà gagné 4 titres sur 4 et on peut encore gagner la Ligue des champions. Il n’y a pas de visions différentes, nous allons tous dans la même direction », a souligné le joueur du PSG, qui ne tient pas une seconde à voir des bruits discordants s’installer à propos de l’ambiance dans le vestiaire, alors que celle-ci semble au beau fixe.