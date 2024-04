Le PSG pense vraiment à Griezmann

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une fabuleuse saison à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est l’une des cibles privilégiées du PSG dans l’optique de la saison prochaine selon la presse espagnole.

L’été prochain, le mercato sera animé au Paris Saint-Germain, qui devra obligatoirement renforcer son secteur offensif pour compenser le départ de Kylian Mbappé. L’idée n’est pas de tout révolutionner, car le club de la capitale compte sur Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee, mais le renfort d’un top joueur de classe mondiale est souhaité. Le nom de Victor Osimhen a beaucoup filtré, tout comme celui de Marcus Thuram. Mais à en croire les informations du site Todo Fichajes, le PSG pourrait opter pour un profil différent.

Et pour cause, le média espagnol dévoile que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont fixé comme priorité de l’été prochain de recruter un certain Antoine Griezmann. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Atlético de Madrid, l’international français dispose d’une clause libératoire de seulement 25 millions d’euros selon le média. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui suit le natif de Mâcon depuis de longues années et qui estime que le moment est venu d’accélérer concrètement pour le recruter l’été prochain. L’Atlético de Madrid a justement prévu une refonte de son secteur offensif et a notamment planifié le départ d’Alvaro Morata.

Le PSG va faire le forcing pour recruter Griezmann

En revanche, un départ de « Grizou » n’était pas dans les tuyaux chez les Colchoneros, qui feront leur maximum pour convaincre la star des Bleus de rester une saison de plus à Madrid. Peu importe pour le PSG, qui a l’intention de faire le forcing pour convaincre Antoine Griezmann de rejoindre son projet, dans lequel il pourrait retrouver plusieurs de ses amis de l’Equipe de France, que ce soit Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Dembélé. « L’intérêt persiste » et « il y aura des contacts » prochainement entre le PSG et le clan Griezmann pour sonder le joueur et voir si un transfert est envisageable. Cet intérêt est en tout cas de nature à faire trembler l’Atlético de Madrid, qui n’a pas du tout l’intention de s’affaiblir à l’heure où le Real Madrid se renforce avec les transferts de Kylian Mbappé et d’Endrick, tandis que le Barça de son côté bénéficie d’une génération très fortes de joueurs formés au club avec Lamine Yamal, Pau Cubarsi ou encore Pedri.