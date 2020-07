PSG : Sarabia zappé, une surprise signée Tuchel en Ligue des Champions ?

Dans : PSG.

Avec la suspension d’Angel Di Maria pour le quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame, la titularisation de Pablo Sarabia s’impose comme une évidence.

En effet, on peut légitimement penser que Thomas Tuchel alignera l’international espagnol dans le couloir droit au sein d’un 4-4-2 où il serait accompagné par Neymar à gauche et le duo Mbappé-Icardi en pointe. Toutefois, d’autres options existent pour l’entraîneur du PSG selon Benoît Pedretti, lequel a livré une possible composition d’équipe du Paris Saint-Germain dans les colonnes de L’Equipe. L’ancien milieu de terrain de l’AJ Auxerre et de l’OM imagine totalement un 4-3-3 avec Gueye, Verratti et Marquinhos ou Paredes et une ligne d’attaque à trois dont Pablo Sarabia ferait automatiquement les frais.

« Thomas Tuchel peut opter pour un autre système face à une Atalanta très offensive. Il y a l'option du 4-3-3 avec Paredes au milieu ou avec Marquinhos qui remonte d'un cran. Là, Sarabia en ferait les frais. Je pense même que Tuchel pourrait tester son équipe de Bergame sur une des deux finales ou au cours d'un de ces matches. Mais quels que soient les cas de figure, le PSG a largement les moyens de faire sans Di Maria sur ce quart de finale. Cet effectif a de la marge » a expliqué l’ancien milieu de terrain, pour qui la fougue et le talent offensif de l’Atalanta Bergame peut clairement pousser Thomas Tuchel a la prudence en sécurisant son milieu de terrain à Lisbonne. Une option à laquelle l’ancien manager du Borussia Dortmund a forcément pensé au cours des derniers jours. Assurément, les finales face à Saint-Etienne et à l’OL seront riches en enseignements dans l’optique du choc face à l’Atalanta.