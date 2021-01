PSG : Des pertes colossales, Mbappé vendu de force ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain perdant énormément d’argent en cette saison 2020-2021, Leonardo va se trouver dans l’obligation de vendre des joueurs sur le mercato.

Si le directeur sportif du club de la capitale excelle dans le recrutement, il a par contre plus de mal dans la vente de joueurs. Et pourtant, le dirigeant brésilien va devoir gommer son défaut. Car dans les mois à venir, le PSG doit vendre pour 60 millions d’euros de joueurs, comme cela est le cas depuis 2017 et les venues de Neymar et Kylian Mbappé. Un montant minimum, car cette année, Paris va perdre énormément d’argent… Entre la crise du Covid-19 et le couac Mediapro, le PSG prévoit effectivement des pertes de l’ordre de 204 ME au 30 juin prochain, soit 60 % de plus que la saison dernière. Un déficit expliqué notamment par l'absence de recettes billetterie au Parc des Princes, qui rapportent 130 ME par saison.

Pour boucher ce gros trou, Leonardo va donc devoir réaliser plusieurs ventes. Si Julian Draxler est poussé dehors à six mois de la fin de son contrat, l’Allemand ne veut pas quitter Paris cet hiver… Des joueurs comme Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Abdou Diallo ou Thilo Kehrer sont aussi sur le marché, mais personne ne veut partir. Autant dire que le PSG va devoir prendre des décisions drastiques pour limiter les pertes. Si la baisse des salaires peut être une solution à court terme, la vente de Kylian Mbappé pourrait finalement régler tous les problèmes, comme l’explique L’Equipe. « Si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat, son départ l'été prochain pourrait être une nécessité, sous peine de perdre un joli pactole à un an de la fin de son contrat, en 2022. L'actionnaire espère encore le conserver, mais ces derniers temps, dans l'entourage du club, ce scénario commence à être échafaudé », explique le quotidien du sport français, pour qui l’avenir du PSG ne sera pas aussi reluisant que cela...