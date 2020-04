PSG : Des matchs à domicile en Allemagne, Paris y pense

Dans : PSG.

Coincé par la décision d’Edouard Philippe de stopper les évènements de sport collectif jusqu’à la fin du mois d’août, le PSG se prépare déjà à toute éventualité.

En effet, les décisions prises ne concernent que la France, et le Paris Saint-Germain est, à l’image de l’OL, encore qualifié en Ligue des Champions. Jusqu’à présent, l’UEFA avait décidé de privilégier la fin des championnats nationaux, pour ensuite espérer une accalmie en Europe afin de faire disputer la Ligue des Champions et l’Europa League. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a pris bonne note des décisions annoncées par le Premier Ministre, mais se prépare déjà à des solutions de repli si cela devenait nécessaire.

« Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l'accord de l'UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S'il n'est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l'étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité pour nos joueurs et tout notre staff », a fait savoir à plusieurs médias le président du PSG, déterminé à préparer la suite de la Ligue des Champions coûte que coûte, et bien conscient qu’organiser un match prochainement en France, même à huis-clos, était impossible. Le PSG, qui a souvent effectué des préparations en Autriche ou en Allemagne, envisagerait d’y retourner pour préparer la reprise du football quand ce sera le cas, et pourquoi pas y disputer ses matchs européens, laisse entendre Le Parisien. Pour mémoire, l’UEFA espère toujours disputer courant août la suite de la phase finale des Coupes d’Europe, même si cela va bien évidemment dépendre de la fin des championnats, et des décisions des gouvernements européens.