PSG : Des coups de génie et un cuisant échec au mercato

C’est désormais une habitude, le Paris Saint-Germain a terminé son mercato en boulet de canon avec trois signatures en 24 heures.

Un attaquant (Kean) et deux milieux (Rafinha et Danilo) sont venus renforcer l’équipe de Thomas Tuchel, qui a cette fois-ci de quoi faire tourner son effectif, même s’il pourra toujours légitimement faire remarquer que Thiago Silva n’a pas été remplacé en défense. En tout cas, entre les prêts et les achats à bas coûts, Leonardo a réussi à renforcer le champion de France sans faire d’énormes dépenses, et en musclant le milieu de terrain comme l’avait demandé son entraineur. Tout cela demandera bien évidemment confirmation sur le terrain, mais le directeur sportif brésilien a réussi sa mission au niveau des achats.

En revanche, au niveau des ventes, c’est une véritable catastrophe et aucun départ n’a eu lieu, en dehors de Mbe Soh qui a filé pour 1 ME à Nottingham Forrest. Une grosse déception pour le PSG, qui espérait vider un peu son effectif avec des joueurs non titulaires, comme Draxler, Gueye, Paredes, voire Diallo et Kehrer. L’Equipe précise tout de même que le dirigeant brésilien n’a pas vraiment insisté pour leur trouver un point de chute, respectant leur décision de continuer l’aventure à Paris. L’objectif fixé à Leonardo était de récupérer 60 ME pour aider le PSG à équilibrer ses finances. Ce ne sera pas du tout le cas, et même si l’UEFA lâchera clairement du lest aux clubs européens avec la crise sanitaire et financière de ces derniers mois, cela démontre aussi les difficultés rencontrées par le PSG pour faire partir des joueurs à qui des contrats copieux sont délivrés lors de leur signature.