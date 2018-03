PSG : Denis Balbir lâche ses vérités sur le cas Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'absence de Neymar dans les rangs du Paris SG pour ce match de mardi soir contre le Real Madrid a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Denis Balbir ne pouvait donc pas se priver de donner son avis sur l'épineuse question du cas Neymar, le consultant étant assez scandalisé par la manière dont le PSG a communiqué et géré la blessure puis l'opération de star brésilienne. Sur le site de ButFootballClub, Denis Balbir n'est pas tendre avec le Paris Saint-Germain.

Car pour ce dernier, les dirigeants du Paris SG ont tout faux du début à la fin, et avec des conséquences qu'il estime graves. « Ce que je trouve très ennuyeux, c’est qu’un club comme le Paris Saint-Germain n’a pas sifflé plus tôt la fin de cette cacophonie. On est quand même passé en quelques jours d’une simple incertitude quant à sa présence face au Real Madrid à une opération qui pourrait le laisser sur le flanc trois mois (...) A l’étranger, ce genre de choses n’arrivent pas. Pour devenir un grand club européen, le Paris Saint-Germain doit apprendre à mieux fermer les écoutilles, à se montrer plus patient dans sa communication, à imposer à tout le monde un « silencio stampa » comme cela peut se pratiquer en Italie (...) Pour moi, Unai Emery a commis quelques erreurs avec la gestion de Neymar. Comme je l’ai dit la semaine passée, je ne comprends que quand on mène 3-0 dans un Classique face à Marseille à moins de dix jours d’un choc face au Real, on ne cherche pas à économiser les stars (...) Au final, l’absence de Neymar est dramatique. On prend ce joueur pour gagner la Ligue des Champions et, au moment d’affronter le Real Madrid sur une rencontre à élimination directe, le joueur n’est pas là. Même si la blessure fait partie du football, ce n’est quand même pas de chance », fait remarquer Denis Balbir, qui sera attentif au résultat du Paris Saint-Germain ce mardi soir en Ligue des champions face au Real Madrid.