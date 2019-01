PSG : Dembélé, Umtiti… Le Barça craint la vengeance d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que le Paris Saint-Germain pensait tenir Frenkie de Jong, le FC Barcelone a finalement raflé la mise.

La dossier a tourné en faveur des Blaugrana, dont le dernier voyage aux Pays-Bas, et surtout la proposition financière revue à la hausse, ont fini par faire la différence. Le club catalan a donc envoyé deux dirigeants mercredi matin à Amsterdam avant d'annoncer le transfert du milieu en provenance de l'Ajax quelques heures plus tard.

Compte tenu du scénario et de la rivalité avec le Paris Saint-Germain, il s’agit d’une belle victoire pour le Barça, qui reste tout de même sur ses gardes. En effet, le champion d’Espagne « s’attend à une attaque » du PSG, et plus précisément à une réaction de Nasser Al-Khelaïfi qui va « chercher à se venger » selon une source interne qui s’est confiée au quotidien As. On le sait, le président parisien considère désormais le FCB comme l’ennemi juré.

Les cibles potentielles du PSG

Le Barça, qui avait perdu Neymar après avoir tenté d’attirer Marco Verratti, craint un scénario similaire avec Ousmane Dembélé (400 M€), Samuel Umtiti (500 M€), Philippe Coutinho (400 M€), Sergio Busquets (500 M€) ou encore son gardien Marc-André ter Stegen (180 M€). Et ce même si leurs clauses respectives semblent très dissuasives pour un club surveillé par le fair-play financier.