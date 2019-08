PSG : Dembélé refuse d'aller à Paris, Neymar va pleurer !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Contrairement à leur précédente rencontre, la réunion de ce mardi entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone a permis d’avancer dans les discussions pour Neymar.

Les deux formations n’ont pas trouvé d’accord, mais leurs positions sont beaucoup plus proches. La preuve, le club catalan aurait déjà transmis une nouvelle proposition ces dernières heures. Cette fois, le champion d’Espagne offrirait 125 M€, plus le transfert du milieu Ivan Rakitic et le prêt de l’ailier Ousmane Dembélé pour un an. Une option validée par l’entraîneur parisien Thomas Tuchel, pourtant déterminé à conserver sa star depuis le début de ce feuilleton. On pourrait penser que la fin du dossier est proche.

Seulement voilà, si le Croate n’est pas totalement contre un départ à Paris, l’international tricolore, lui, ne veut pas en entendre parler. Son agent Moussa Sissoko l’a clairement exprimé ces derniers jours. Et suite à l’avancée récente des négociations, le représentant a répété son message à Téléfoot ce mercredi. « Ousmane reste à 100%. Il n’y a aucune chance qu’il parte. Il veut et va s’imposer au Barça », a assuré l’agent de l’ancien Rennais, que Barcelone et le PSG auront bien du mal à convaincre.