PSG : De Sciglio traîne des pieds pour signer à Paris !

Depuis quelques jours, un improbable échange est dans les tuyaux entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, incluant Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio.

Dans un premier temps, un certain nombre de rumeurs ont circulé concernant l’envie de Layvin Kurzawa de poursuivre au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de son contrat, qui expire dans six mois dans la capitale française. Mais selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, il existe bien un accord de principe entre la Juventus Turin et l’international tricolore. Un accord contractuel qui ne bloque donc pas la concrétisation de ce deal. En revanche, les discussions et les négociations ne sont pas aussi fluides entre le Paris Saint-Germain et Mattia De Sciglio.

En effet, RMC indique qu’il n’existe pas d’accord entre l’international italien de 27 ans et le PSG. « C’est plus compliqué, cela avance à tout petits pas » selon la radio, qui laisse clairement sous-entendre que Mattia De Sciglio n’est pas très chaud à l’idée de quitter un club de la dimension de la Juventus Turin, gros prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions cette saison. Pourtant, l’Italien aurait une belle carte à jouer au Paris Saint-Germain, où sa polyvalence lui permettrait de postuler à gauche mais surtout de concurrencer Thomas Meunier à droite. Bien que performant ces dernières semaines, le Belge n’a pas l’un de ses plus grands fans comme entraîneur, Thomas Tuchel n’étant pas spécialement un adepte de son profil. Mattia De Sciglio a donc tout intérêt à accepter l’offre du PSG, où une place de titulaire est prenable à droite. Au contraire, son avenir semble totalement bouché sportivement à la Juventus Turin, où les latéraux ne sont pas prêts de bouger au vu de leurs performances depuis le début de la saison. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé d’ici la fin du mercato hivernal, vendredi soir.