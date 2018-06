PSG : Le PSG relaxé, Daniel Riolo et Pierre Ménès se lâchent

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain s'étant tiré tranquillement de son passage devant le gendarme financier du football européen, les réactions se sont multipliées, dont certaines très virulentes. Revenant sur ce sujet, Daniel Riolo et Pierre Ménès n'ont pas manqué d'envoyer, via Twitter, des messages à ceux qui annonçaient le pire pour le PSG depuis des mois.

« Et donc le PSG s’en tire sans souci devant l’UEFA ! La terre entière promettait l’enfer, tous nos experts qui ne vivent que de l’anti PSG... et finalement rien ! Bah merde alors ? Il s’est passé quoi ? Complot mondial ? Trump ? Poutine ? Ou 1 an de blabla inutiles ? L’anti PSG et surtout anti Qatar, c’est une maladie grave. Personne ne demande de soutenir ce club et ce qu’il fait, personne. Mais on a le droit d’être juste et lucide. Rien de plus », a lancé, avec une bonne dose d'ironie, Daniel Riolo.

Et Pierre Ménès y est allé lui aussi de sa sortie sur ce thème. « Qui a toujours dit que c’était un énorme pipeau ? », a lancé le consultant de Canal+, qui avait toujours expliqué que le Paris Saint-Germain ne risquait pas grand-chose compte tenu de l'énorme travail juridique déployé par les dirigeants du PSG pour rester dans les clous du fair-play financier.