PSG : De Ligt va signer à Paris, il se fait cracher dessus

Dans le dossier Matthijs De Ligt, le Paris Saint-Germain semble être proche de rafler la mise, même si Mino Raiola, qui était mercredi dans la capitale, a nié être là pour négocier le transfert du défenseur néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Et ce jeudi, du côté des médias catalans, on est furieux qu'un joueur puisse avoir le culot de dire non au FC Barcelone. Dans un édito assez surréaliste, Xavier Bosch, journaliste pour le Mundo Deportivo, accuse Matthijs De Ligt de tous les maux, estimant que l'international néerlandais devrait avoir honte de son choix, étant persuadé que rapidement De Ligt se « repentira ».

Car pour le média proche du FC Barcelone, la décision du défenseur néerlandais est pathétique. « Aller au PSG semble être le choix de De Ligt. Trois options légitiment son choix : gagner beaucoup d’argent, être certain d’être titulaire et gagner le Championnat sans même avoir besoin de descendre du bus. Il refuse la concurrence des plus grands joueurs, il reste dans sa zone de confort. Nous verrons combien de temps il lui faudra pour se repentir », explique le journaliste-supporter du MD. Il n'est pas certain que cette charge incorrecte permette de changer la donne avec Matthijs De Ligt...