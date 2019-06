PSG : De Ligt-Marquinhos, Paris peut gagner la Ligue des champions !

Dans : PSG, Mercato, Ligue des Champions.

Rien n'est officiellement fait, mais le Paris Saint-Germain semble proche de faire signer Matthijs De Ligt au nez et à la barbe du FC Barcelone, où visiblement on vit très mal le choix du jeune défenseur de l'Ajax Néerlandais. Evoquant cette possible venue de De Ligt au PSG, Yoann Riou est carrément emballé. Pour le journaliste de l'Equipe, si le Paris SG associe le défenseur international néerlandais à Marquinhos, alors le club de la capitale deviendra un vrai candidat à la victoire de la Ligue des champions, ce qu'il n'est pas avec Thiago Silva selon Yoann Riou.

Et le volubile journaliste de lâcher son analyse. « Si De Ligt vient à Paris, ce serait un super coup. Il est appelé à devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux en Europe. Il n’est déjà pas loin du top, ce serait un coup énorme. J’ai toujours pensé que Paris ne gagnerait pas la Ligue des Champions tant qu’il n’achèterait pas un défenseur central de haut-niveau. Alors, on m’a parlé de David Luiz, mais il a toujours eu des problèmes de concentration, on m’a parlé de Thiago Silva, mais on a vu que c’était un défenseur qui avait du mal avec les matchs à pression, je pense qu’il est temps qu’il parte. Tu imagines une défense avec Matthijs De Ligt et Marquinhos, c’est parfait, c’est le futur. C’est complémentaire, c’est idéal », s'enthousiasme Yoann Riou. Reste à boucler l'affaire, ce qui n'est pas encore gagné.