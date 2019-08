PSG : De la TV au terrain, il est en kiff total à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans le viseur de Thomas Tuchel depuis plus de six mois, Idrissa Gueye s’est enfin engagé en faveur du PSG cet été.

Et dimanche soir face à Toulouse, l’international sénégalais a connu sa première titularisation au Parc des Princes. Un moment forcément spécial pour l’ancien Lillois, associé pour l’occasion à Marco Verratti dans le cœur du jeu. Face à des Toulousains assez inoffensifs, Idrissa Gueye n’a pas peiné défensivement. Néanmoins, il a apprécié à sa juste valeur ce match passé au côté de l’international italien, qu’il semble véritablement admirer.

« Forcément, c'est facile quand on est entouré de grands joueurs, et surtout un super joueur comme Marco Verratti. C'était un plaisir de le regarder à la télévision et de partager aujourd'hui le terrain avec lui, de discuter avec lui, de pouvoir échanger des ballons avec lui. C'est juste un plaisir. Si je me sens mieux sentinelle ou relayeur ? Peu importe, du moment que je suis sur le terrain pour aider l'équipe » a commenté Idrissa Gueye après la rencontre. Auteur d’un bon match malgré un retard dans la préparation physique en raison de la finale de la CAN, l’ancien joueur d’Everton semble destiné à s’imposer au milieu de terrain à Paris.