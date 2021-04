PSG : « De la merde », Neymar et Mbappé insultés

Dans : PSG.

Excellents contre le Bayern Munich, Neymar et Kylian Mbappé ont éprouvé beaucoup plus de difficultés face à Manchester City (1-2).

Après une première mi-temps correcte, les deux stars du PSG ont sombré lors du second acte. Totalement absents des débats, Kylian Mbappé et Neymar ont été muselés par Rodri, John Stones ou encore Ruben Dias après le repos. De toute évidence, le Paris Saint-Germain aura besoin de ses principaux atouts offensifs à un tout autre niveau dans une semaine à Manchester City pour espérer une victoire et une qualification en finale. Du côté de l’Angleterre, il est en tout cas très clair que Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas marqué les esprits. Ancien leader du groupe Oasis et célèbre fan de Manchester City, le rockeur Liam Gallagher a salement détruit les deux stars du Paris SG sur Twitter.

Neymar très salement insulté par Liam Gallagher

« Neymar est un petit con embarrassant », « Expulse-moi ce put… de plongeur de Neymar », « Neymar est une petite sal…, c’est gênant » ou encore « Mon avis sur Neymar et Mbappé ? De la me… tous les deux » a lâché le rockeur dans plusieurs tweets à quelques minutes d’intervalle durant le match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain mercredi soir au Parc des Princes. Des messages agressifs et insultants qui passent comme une lettre à la poste en Angleterre, mais qui ne manquent pas de surprendre en France, où il est totalement inhabituel de voir des stars de la culture se prononcer sur le foot avec tant de virulence. En grande difficulté mercredi soir, Neymar et Kylian Mbappé savent ce qu’ils leur restent à faire au match retour afin de faire taire les critiques des haters britanniques. En brillant et en qualifiant le PSG, ils apportaient la meilleure réponse possible, sur le terrain et sans insulte, à Liam Gallagher.