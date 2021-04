PSG : L’attitude scandaleuse de Neymar face à City

Dans : PSG.

Le PSG est tombé de haut ce mercredi, avec une défaite à domicile face à Manchester City qui l’oblige à l’exploit à l’occasion du match.

Neymar, tout comme Kylian Mbappé, n’a pas réussi à faire la différence dans ce match, et il s’est même enfoncé dans ses travers habituels quand cela ne va pas, c’est à dire beaucoup porter le ballon et s’agacer. Son carton jaune pour une faute en retard en fin de rencontre illustre son agacement, qui a aussi été palpable avec ses coéquipiers. Notamment Mitchel Bakker, titularisé en défense sur le côté gauche en raison de la longue absence de Juan Bernat et de la justesse physique d’Abdou Diallo. Si le Néerlandais a pas trop mal maitrisé Ryad Mahrez, a même intercepté quelques centres bouillants devant le but, son placement et sa faible disposition à aller vers l’avant ont mis hors de lui Neymar. Le Brésilien n’a pas caché son exaspération à chaque mauvais choix du Néerlandais, et Sébastien Tarrago a trouvé ce comportement assez insupportable sur le plan moral.

« Le PSG a perdu, le problème est physique, dans une proportion sidérante. Le jeu mis en place par le PSG est très exigeant. Ils n’étaient plus capables de faire les mêmes efforts. Mais malgré tout, ils prennent deux buts un peu idiots, et City n’a pas tant d’occasions que ça, ils ne sont pas si dépassés que ça. Mais Pochettino attend 80 minutes pour faire un changement. La 80e minute d’un match où l’équipe plonge. Après, il y a une attitude scandaleuse. Bakker, je n’ai pas envie de l’accabler, car Neymar a été scandaleux avec lui pendant tout le match. Quand tu as un joueur qui est un peu plus faible que le reste de l’équipe, le but c’est pas de lui mettre la tête sous l’eau. Il l’a fait deux fois, il l’a incendié. Il est moins fort que les autres, aide-le enfin », a pesté le journaliste de L’Equipe, qui ne comprend pas comme Neymar a pu enfoncer à ce point le jeune arrière gauche, qui n’a pas non plus fait perdre son équipe à lui tout seul.