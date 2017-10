PSG : De joueur à dirigeant, Maxwell raconte sa souffrance

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours performant à chaque apparition la saison dernière, Maxwell (36 ans) a quand même décidé de mettre un terme à sa carrière au Paris Saint-Germain.

Contrairement à Thiago Motta, l’ancien latéral gauche n’a pas prolongé son contrat qui expirait en juin dernier. Pourtant, le nouveau dirigeant parisien a eu du mal à tout arrêter. Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, le Brésilien reconnaît que cette décision a été un véritable casse-tête.

« Raccrocher les crampons ? Cela a été très dur ! Mentalement surtout, a confié Maxwell. J’ai traversé une longue période de réflexion. C’était une décision difficile à prendre, car cela impliquait aussi ma famille, j’ai donc vécu un été différent des précédents, mais aujourd’hui j’ai mis un terme à une carrière pour en lancer une autre. » Désormais, l’ami de Zlatan Ibrahimovic est le coordinateur sportif du PSG, même si l’envie de taper dans un ballon le démange encore.

Maxwell a encore faim de ballon

« Ce n’est pas évident de regarder le ballon sans pouvoir y toucher ! Mais je savais que ce moment arriverait. Je prends du plaisir à regarder les séances d’entraînement, et dans toutes mes tâches aux côtés d’Antero (Henrique), du coach et du club. C’est vrai que le ballon me manque parfois, mais je fais beaucoup de choses », a raconté Maxwell, qui ne s’ennuie pas sous les ordres du directeur sportif.