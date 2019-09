PSG : Date réservée, Paris fait une croix sur la finale de la C1

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Créé en 1970, le Paris Saint-Germain va célébrer ses 50 ans en 2020. Un événement que le club de la capitale va fêter tout au long de l’année.

Plusieurs festivités sont en effet prévues au programme. Parmi les projets du champion de France, l’organisation d’un match des Légendes et d’une course à pied nommé « PSG run », nous apprend le journal L’Equipe. Et ce n’est qu’un aperçu. Le pensionnaire du Parc des Princes prévoit au moins un concert dans l’année. Reste à savoir qui sera le chanteur présent sur scène.

Pour le moment, le PSG tente d’attirer le Britannique Ed Sheeran mais un problème de planning risque d’empêcher sa venue. La direction francilienne envisage donc d’autres artistes et notamment des rappeurs comme Booba. Rien de concret à l’heure actuelle, même si le PSG a déjà fixé la date du concert. Ce dernier se déroulera le samedi 30 mai, soit le jour de la finale de la Ligue des Champions à Istanbul ! A croire que les Parisiens n’ont pas prévu d’aller aussi loin dans la compétition cette saison…