PSG : Danilo Pereira fait un bide, Tuchel l’a perdu

Loué pour sa faculté à trouver le moyen de se renforcer sans forcément faire de grosses dépenses, Leonardo a souvent tout bon en ce qui concerne les recrues du PSG.

Il y a pourtant un hic sérieux avec la venue de Danilo Pereira, présenté comme le futur taulier du milieu de terrain capable de mettre l’impact physique nécessaire dans les gros matchs et compenser les replis défensifs aléatoires des joueurs offensifs. Pour le moment, c’est un échec complet et le Portugais ne parvient ni à imposer sa puissance, ni à orienter le jeu à sa guise. Mais ce n’est pas totalement de sa faute, puisque pendant la première partie de saison, Thomas Tuchel a cristallisé les tensions en l’alignant en défense centrale, quitte à faire monter Marquinhos au milieu de terrain. Un choix qui a clairement fait du mal à l’ancien du FC Porto, selon son compatriote et futur adversaire ce vendredi soir au Parc des Princes, le Montpelliérain Pedro Mendes.

« Le voir en défense centrale ? C'est un dernier recours, ce n'est pas son rôle. Il a joué cinq saisons d'affilée au milieu de terrain à Porto et dépannait juste de temps en temps en défense. En équipe nationale, je me souviens que le sélectionneur n'avait pris que trois centraux pour le Final 4 de la Ligue des Nations. Il partait dans l'idée que Danilo pouvait jouer dans l'axe aussi, mais c'était seulement s'il manquait quelqu'un. Danilo a peut-être été un peu perdu au départ, mais ce n'était pas évident non plus dans ces conditions », a livré pour Goal celui qui est bien un défenseur central du côté du MHSC, mais estime que Danilo Pereira va rebondir au PSG grâce au changement d’entraineur, et de poste très probablement.