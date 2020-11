Dans : PSG.

En fin de mercato estival, Leonardo a réalisé une belle opération en recrutant Danilo Pereira en provenance du FC Porto.

Taulier de la sélection portugaise et capitaine de Porto, le milieu défensif de 29 ans était perçu comme le joueur idoine au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain, qui se cherche désespérément un vrai renfort dans ce secteur de jeu depuis près de deux ans. Mais en ce début de saison, Danilo Pereira rime plutôt avec désillusion à Paris. Et pour cause, Thomas Tuchel a davantage utilisé le Portugais en défense centrale. Et les rares fois où il a évolué à son véritable poste, Danilo n’a pas brillé. La faute notamment à un manque de vitesse absolument évident selon Reynald Pedros, ancien milieu de terrain et consultant pour Canal +, qui a notamment comparé Danilo Pereira avec Leandro Paredes dans les colonnes du Parisien.

« Danilo prend moins de risques techniquement. Ils n'ont pas le même gabarit. Il est athlétique, un peu lent dans la démarche. S'il s'excentre de son axe, ça peut devenir compliqué. Il a besoin de rester devant la défense. C'est quelque chose qui manque à Paris, qui a des joueurs très offensifs. Après, Paredes est plus à l'aise, il peut apporter des décalages par la passe, le jeu long. Ce sont deux joueurs qui devraient apporter des garanties à Thomas Tuchel, mais il n'a pas l'air de s'en satisfaire. Quand on fait une équipe, on met les meilleurs joueurs possibles, sans se soucier des copinages. On pense plutôt à des associations fortes. S'ils sont potes, tant mieux. La qualité passe avant tout. Après, un joueur un peu vicieux, expérimenté, peut être recherché, mais lorsqu'il entre contre Marseille pour se faire expulser aussitôt, Tuchel est le plus déçu » a jugé le consultant de Canal Plus, pour qui le manque de vitesse de Danilo Pereira ne joue pas vraiment en sa faveur, alors que Thomas Tuchel tranchera probablement entre le Portugais et Paredes pour accompagner Marco Verratti face à Manchester United.