PSG : Daniel Riolo pète un plomb et allume salement Adrien Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Adrien Rabiot va quitter le Paris Saint-Germain, libre de tout contrat, à l’issue de la saison.

Le milieu défensif du PSG est dans son droit, mais le club de la capitale a déjà prévenu l’international français qu’il serait mis au placard durant le reste de la saison. Une attitude critiquée par certains, mais totalement approuvée par Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC Sport, le polémiste de l’After Foot a félicité le club francilien pour ses méthodes. Selon lui, il est totalement logique que Rabiot ne porte plus les couleurs du Paris Saint-Germain.

« En termes d’oseille, le PSG s’est planté sur la gestion de ce joueur sur les deux dernières années, c’est clair. Mais aujourd’hui, il faut le mettre tricard, il faut le dégager, l’oublier. Qu’il aille en tribunes ! Il ne faut pas se compromettre, sinon les mecs ils te ch… dessus ! Ça ne doit pas t’empêcher de prendre la bassine et de leur reverser sur la tête ! Tuchel a décidé que c’était fini, qu’il ne voulait plus le voir. Moi, je dis tant mieux. Aujourd’hui il faut le carrer ! » s’est emporté Daniel Riolo, lequel n’a jamais été très tendre avec Adrien Rabiot. Et qui semble très satisfait de voir ce dernier placardisé par le Paris Saint-Germain.