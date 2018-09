PSG : Daniel Riolo peine à s'enflammer pour le PSG, il dit pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

En déplacement à Nice samedi après-midi, le Paris Saint-Germain a régalé et s’est largement imposé (0-3). Après la rencontre, Daniel Riolo reconnaissait que l’équipe de Thomas Tuchel progressait et offrait de plus en plus de spectacle en Ligue 1. Mais la claque reçue à Liverpool il y a deux semaines empêche visiblement le journaliste de RMC Sport de s’enflammer. « On profite à peine car la tête divague toujours vers ailleurs, l’Europe » a-t-il confié sur son blog.

« Et pour la deuxième fois de suite, difficile de trouver à redire à la prestation du PSG. Tuchel avait aimé 60 minutes contre Reims (4-1) mercredi, il a probablement tout aimé de son équipe à Nice. Sérieuse et appliquée du début à la fin, elle a tout maîtrisée » a-t-il expliqué avant de poursuivre. « Les 8 victoires, la moyenne de buts, Neymar en feu, tout va bien à Paris. Tuchel soigne son début d’aventure en L1. Son labo tactique permanent fonctionne. Même Marquinhos a été bon au milieu. Ça bouge, ça vit et ça régale. Bon, c’est vrai qu’il faut se forcer pour ne pas repenser à Liverpool. Les records tombent de partout, mais comment les apprécier alors qu’une vilaine tâche vient forcément un peu les atténuer. Le piège se referme toujours. La prestation à Nice est excellente, mais on profite à peine car la tête divague toujours vers ailleurs, l’Europe ». Un avis sans doute partagé par de nombreux supporters. Les joueurs de Thomas Tuchel savent donc ce qu’ils ont à faire pour combler totalement leur public.