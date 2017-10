PSG : Dani Alves revient sur l'embrouille avec Neymar et Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Protagoniste du penaltygate entre Neymar et Edinson Cavani au Paris Saint-Germain, Dani Alves a expliqué sa version des faits sur l'épisode du coup franc.

Depuis le début de la saison, le club de la capitale française réalise un sans faute. Toujours invaincu et leader en Ligue 1 et dans son groupe de Ligue des Champions, le PSG vit un départ rêvé, même si un problème interne a fait quelques vagues... En septembre dernier, Neymar, la recrue phare du dernier mercato estival de Paris, s'est embrouillé avec Cavani pour une histoire de penalty lors de la victoire contre l'OL (2-0). Avant ce penalty, un coup franc avait aussi fait monter la sauce, avec Dani Alves au milieu puisque le défenseur brésilien avait pris le ballon à Cavani... pour le donner ensuite à Neymar. Une version que l'ancien joueur du Barça réfute.

« On aurait dit qu'on était à la cour de récré, en train de se chamailler pour savoir qui allait être le chef du ballon. Je ne suis pas allé donner la balle à Neymar. Si tu regardes bien les images, tu verras qu'au début je prends la balle pour aller tirer le coup franc. À ce moment-là, Cavani est arrivé pour me prendre le ballon, et au moment ou j'étais en train de cacher le ballon dans mon dos, Neymar est arrivé par derrière et me l'a volé. Je ne suis pas la nounou de Ney, ni la nounou d'Edi, j'ai juste pris le ballon car j'avais envie de tirer. Je suis prêt à me prendre la tête avec n'importe qui si ça me permet de gagner », a lancé, sur le CFC, Dani Alves, qui nie donc avoir favorisé son ami brésilien sur ce coup-là. Difficile de le croire...