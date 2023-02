PSG : Galtier et Campos, le scandale de trop à Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a arraché une incroyable victoire dimanche vcontre Lille, mais ce qu'il s'est passé au bord de la pelouse en fin de match au Parc des Princes fait scandale. Luis Campos a débarqué et a pris la vedette à Christophe Galtier durant les ultimes minutes dans une séquence qui a sidéré toute l'Europe.

Avec le Paris Saint-Germain version Qatar on avait déjà vu pas mal de choses depuis le rachat du club de la capitale en 2011. Mais la scène vécue ce week-end a écrit un nouveau chapitre dans l’histoire des dingueries parisiennes. Alors que le PSG était mené 2-3 par Lille et s’enfonçait dans la crise, Luis Campos est descendu de la tribune officielle et a débarqué sur le bord du terrain, invectivant les joueurs parisiens dans le dos de Christophe Galtier, qui a reconnu avoir senti dans son dos la présence du conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi, mais estime qu’il n’y a rien à dire puisque le dirigeant portugais s’est contenté de motiver tout le monde et n’a pas donné des conseils tactiques. Même s’il est dûment accrédité pour être à cet endroit du terrain, et que ce n’est pas la première fois qu’il agit ainsi puisqu’il l’avait déjà fait avec Monaco et Lille, Luis Campos a planté un coup de couteau dans le dos de Christophe Galtier. Et 24 heures plus tard, cela fait du bruit.

Le PSG au bord de la crise de nerfs

Car nombreux sont ceux qui pensent qu’en agissant ainsi, Luis Campos a voulu montrer aux dirigeants du Paris Saint-Germain que s’ils devaient sacrifier Christophe Galtier, lui pouvait échapper à la sanction. Le duo étant arrivé ensemble dans la capitale, Campos sent le vent du boulet, compte tenu des résultats, et en faisant ainsi le show, il pense sauver sa tête, étant conscient que le limogeage de l’entraîneur pourrait lui valoir sa perte. Pour Nabil Djellit, trop c’est trop et il est clair que Luis Campos doit désormais partir loin du PSG. « Cela témoigne d’un club au bord de la crise de nerfs avec quelqu’un qui perd les pédales. Déjà à Monaco, il avait fait l’ambiance Koh Lanta dans le vestiaire, et je peux comprendre, car c’était dans le secret du vestiaire, mais là non. Déjà, je ne comprends pas qu’on prenne quelqu’un qui travaille pour un autre club, ça me dépasse. Je ne connais pas un seul grand club européen qui embauche quelqu’un pour faire son recrutement et que cette personne bosse pour un autre club. D’un côté, il négocie pour faire venir Skriniar et Ziyech au PSG et de l’autre, il négocie pour Toko-Ekambi au Celta Vigo. Sur le terrain, les responsabilités pour Galtier, point à la ligne. Et niveau recrutement c’est une catastrophe, j’avais rarement vu un truc aussi raté. Je suis atterré parce que l’on a vu dimanche, si Leonardo fait pareil, il se fait défoncer, il a mis la pression sur le 4e arbitre, c’est inacceptable et c’est indigne d’un dirigeant d’un grand club », a lancé le journaliste de France Football, rejoint par de très nombreux confrères et consultants.

Luis Campos vient de remplacer Christophe Galtier sur le banc de touche !



(Quel club mes amis... 🙃) pic.twitter.com/2hdBvnZFYJ — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 19, 2023

Dans un langage plus fleuri, Grégory Schneider a confié, sur Europe 1, sa sidération après la séquence vue au Parc des Princes lors de la fin du match PSG-LOSC. « Galtier ne croit pas un mot de ce qu’il dit sur Campos, on l’entend bien, il a sorti les avirons des galères romaines, cela fait de la peine. Au Paris Saint-Germain, plus personne ne fait ce qu’il doit faire. Le directeur sportif, il dirige l’équipe en plein match, il s’occupe de l’arbitre, Mbappé lui il s’occupe de l’assiette des joueurs et il les envoie au lit bientôt le chauffeur du bus va venir tirer un corner, le chargé marketing va faire le mercato. C’est effarant, ça témoigne le délire d’organisation, c’est insensé », a reconnu le journaliste de Libération, qui avoue ne plus du tout comprendre comment les champions de France sont gérés. Depuis dimanche après-midi, les attaques sur ce sujet se multiplient, à la fois parce que Luis Campos a clairement mis une pression délirant sur Christophe Galtier, mais surtout parce que le Paris Saint-Germain semble être en plein délire sur le plan du fonctionnement.

#PSGLOSC



💥❓Le comportement de Luis #Campos vous a-t-il choqué ?



🗣️ @SchneiderGrgory : "Ça me fait de la peine pour #Galtier. Plus personne ne fait ce qu'il doit faire dans ce club ! C'est effarant. Bientôt c'est le prince Al Thani qui va faire pression sur l'arbitre ?" pic.twitter.com/ycl8tIMsyj — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) February 19, 2023

Au micro de RMC, Stéphane Guy, dont on sait qu’il n’est pas fan du PSG et du Qatar, s’est lâché sur cette situation ubuesque. « Campos je suis certain qu’au moment de se couche dimanche soir il est persuadé d’avoir eu une incidence sur le résultat du match contre Lille. L’entraîneur défend la position du directeur sportif, c’est délirant (…) Campos n’apporte aucun apaisement, il met de l’huile sur le feu. Mais que fait le délégué de la LFP c’est invraisemblable. Il était accrédité, mais n’avait pas le droit de faire ça, c’est ubuesque. J’en ai vécu des matchs de haut niveau, mais je n’ai jamais vu cela. Des entraîneurs de Premier League qui en viennent j’en ai vu, mais ça restait aux techniciens, aux joueurs, aux arbitres. Là, c’est extrêmement grave, il est grand temps que la LFP s’occupe de ça si elle a un peu d’autorité et d’indépendance. Cela témoigne d’une nervosité interne au PSG proprement hallucinante », fait remarquer l’ancien journaliste de Canal+, qui demande donc à l'instance du football de rapidement se saisir de cette histoire afin d'éviter que cela se termine mal.