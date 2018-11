PSG : Dani Alves fait une analyse fracassante pour Paris en Europe !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain jouera mercredi au Parc des Princes un match décisif contre Liverpool, le PSG ayant l'obligation, ou presque, de s'imposer pour espérer continuer sa route en Ligue des champions. A l'occasion de cette rencontre, le club de la capitale doit réussir à démontrer qu'il est capable de se sublimer lors d'un match à quitte ou double, ce qui a hélas été rarement le cas ces dernières saisons. Avant ce rendez-vous, Dani Alves, le plus expérimenté des joueurs du Paris SG, s'est confié dans Le Parisien, le défenseur brésilien a été sans détour.

Pour lui, qui a déjà décroché deux fois la C1, ses coéquipiers et lui doivent afficher un visage autrement plus guerrier, car sans cela jamais le Paris Saint-Germain ne pourra faire quoi que ce soit dans cette compétition. Dani Alves est dur avec le PSG, mais finalement réaliste. « Il faut absolument augmenter son niveau de jeu, son investissement mental en Ligue des champions. En jouant de manière individuelle et tranquille, on ne gagne rien. En fait, ce n’est pas difficile de se qualifier pour la finale et de gagner cette compétition. Moi, j’y suis arrivé il n’y a pas si longtemps. Mais, pour réussir cela, mes coéquipiers entraient sur le terrain pour se battre les uns pour les autres. C’est de cette façon que l’on forme une grande équipe. Bon, je plaisantais en disant que ce n’est pas difficile… En fait, je ne sais pas comment on gagne des grands titres. Mais je sais comment on peut les perdre, explique Dani Alves, qui du haut de ses deux titres en Ligue des champions gagnés avec le FC Barcelone en 2011 et 2015 peut se permettre de donner des leçons à ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. En Ligue 1, on peut continuer à gagner en jouant de manière plus ou moins bonne. Mais en Ligue des champions, on doit se battre comme des animaux. Nous avons les qualités footballistiques nécessaires mais il faut aussi lutter et tout donner sur le terrain. »