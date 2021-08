PSG : Cristiano Ronaldo et Pogba, le Qatar veut les deux !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Déjà auteur d’un incroyable mercato, le PSG prépare l’été 2022. Deux grandes stars seront alors libres de tout contrat : Cristiano Ronaldo et Paul Pogba.

La Coupe du monde 2022 au Qatar approche à grands pas, alors le PSG a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le mercato en cours est sans aucun doute l’un des plus impressionnants de l’histoire du football, s’il ne trône pas déjà en tête. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Lionel Messi ont déjà rejoint Paris. Et QSI ne semble pas s’interdire une autre folie d’ici la fin du mois d’août, en fonction des opportunités. Une offensive pour le joyau Eduardo Camavinga n’est apparemment pas à exclure. Mais c’est en 2022 que le PSG devrait à nouveau passer aux choses sérieuses. Si Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi avancent déjà leurs pions dans deux énormes dossiers, ceux de Cristiano Ronaldo et de Paul Pogba.

Ronaldo et Pogba à Paris en 2022 ?

Sky Sports lâche une bombe en révélant le plan du PSG, qui consiste à ramener Cristiano Ronaldo et Paul Pogba dans son équipe de galactiques. Les deux stars seront en fin de contrat en juin 2022. Cristiano Ronaldo ne devrait pas prolonger à la Juventus et aurait choisi le PSG pour la suite voire la fin de sa carrière. Le PSG a une chance unique de réunir les deux grands rivaux aux 11 Ballon d’or, deux des plus grands joueurs de l’histoire du football. Le Qatar frapperait un énorme coup à quelques mois de sa Coupe du monde. Paul Pogba pourrait être la cerise sur le gâteau. The Independent apprenait ce lundi que Paris était prêt à lui offrir un salaire à la Neymar, à hauteur de 30 ME par an. Le Paris Saint-Germain veut tout rafler, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Il est bien parti pour.