PSG : Paul Pogba gratuit à Paris avec un salaire à la Neymar !

Si Paul Pogba devrait rester à Manchester United cet été, il pourrait bien partir libre en juin 2022. Le PSG prépare une offre salariale colossale pour le convaincre de rejoindre la capitale.

Malgré toutes les spéculations et les rumeurs sur son avenir, Paul Pogba a réalisé une performance XXL pour le retour de la Premier League et des spectateurs à Old Trafford samedi. Manchester United s’est imposé 5-1 grâce notamment à quatre passes décisives du milieu de terrain, dont le contrat arrive à expiration dans moins d’un an. Alors forcément, l’inquiétude grandit à Manchester, qui risque de le voir partir libre. Les grosses écuries européennes sont, elles, à l’affût, à l’image du PSG. Si déloger Paul Pogba de Manchester United dans les quinze prochains jours semble quasi mission impossible, l’été 2022 laissera éventuellement une (grande) porte ouverte. Les Red Devils tentent de convaincre l’agent du joueur, Mino Raiola, qui a les cartes en main. A moins que Manchester United se montre très convaincant, Paul Pogba quittera l’Angleterre dans quelques mois et aura le choix du roi. The Independent estime que le PSG est prêt à faire une énorme offre à l’ancien joueur de la Juve, lequel donne pour l'instant sa préférence à la Liga.

Paul Pogba, Bruno Fernandes et Mason Greenwood dans le XI de la semaine de Premier League. [BBC] #MUFC pic.twitter.com/QDRzz2S5h0 — Manchester United (@MUnitedFR) August 15, 2021

Un salaire de 30 ME par an pour Pogba au PSG

« Le PSG est prêt à payer 600 000 euros par semaine à partir de la saison 2022-2023. L’entourage du joueur attendait une avancée du PSG cet été, mais l’arrivée de Lionel Messi a changé cela. Paris reste intéressé par Pogba, notamment pour avoir des Parisiens dans son équipe aux côtés des stars mondiales. Il veut quitter Manchester United. Il préférerait le FC Barcelone ou le Real Madrid, mais ces clubs ont des difficultés financières. Le PSG peut dépasser la concurrence en proposant un bien meilleur salaire », révèle le journaliste anglais Miguel Delaney. Près de 2,5 ME par mois, soit environ 30 ME par an. Voilà comment compte convaincre Paul Pogba le PSG. Une offre à faire tourner la tête, qu’auront bien du mal à refuser le champion du monde 2018, et son agent Mino Raiola.