PSG : Cristiano Ronaldo et Paris, la décision finale !

Neymar, Mbappé et Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, l'idée est extraordinaire. Mais les chances de voir ce trio incroyable en Ligue 1 sont désormais réduites.

Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, cette possibilité a toujours fait saliver les supporters du club de la capitale et mardi les révélations de France-Football sur l’intérêt de CR7 pour le PSG ont logiquement fait du bruit. Mais si la star portugaise de la Juventus a peut-être pensé à signer au Paris Saint-Germain à l'hiver dernier, il semble que désormais cela ne soit plus réellement le cas. Pour Dave Appadoo, l’hypothèse de voir Cristiano Ronaldo sous le maillot du club de la capitale n’est plus d’actualité et le journaliste de France-Football explique pourquoi tout cela est probablement à conjuguer au passé même si CR7 a réellement pensé à un moment que son avenir n'était plus à la Juventus, mais au PSG.

« Le feuilleton Cristiano Ronaldo à Paris c’est terminé. Il y a mis fin lui-même sur son compte Instagram en disant qu’il visait un troisième titre en Serie A avec la Juventus. Il est dans son projet turinois, et je ne le vois pas, en s’étant engagé comme cela publiquement, renouveler le feuilleton un peu plus tard dans la saison. Cette réflexion est arrivée à un moment où il a douté du projet turinois, en plus sa relation avec Sarri est compliquée et même complexe. Sarri a parfois des mots maladroits vis-à-vis de Cristiano Ronaldo (...) Ronaldo est persuadé que Sarri ne va pas rester. Donc c’est fini (...) Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, ça aurait été dingue, mais finalement qui aurait été numéro 1 ? », s’interroge David Appadoo. A priori, nous n’aurons jamais la réponse, même si le PSG l’a prouvé en 2017, impossible n’est pas Paris Saint-Germain.