PSG : Cristiano Ronaldo à Paris pour atteindre un objectif perso ?

Dans : PSG.

Cinquième de la Série A, la Juventus Turin traverse une crise sportive qui pourrait avoir pour conséquence le départ de Cristiano Ronaldo.

En dépit de la saison catastrophique de son équipe, Cristiano Ronaldo fait le job avec 32 buts toutes compétitions confondues en 2020-2021. Un bilan personnel exceptionnel qui fait logiquement de lui le joueur le plus décisif de la Juventus Turin. Lassé par les mauvaises performances de son équipe, le Portugais pourrait jeter l’éponge et quitter la Série A lors du prochain mercato. A en croire les informations de Tuttosport, deux pistes sont crédibles pour l’avenir de Cristiano Ronaldo en cas de départ de la Juventus Turin cet été. Comme indiqué il y a quelques jours par la presse anglaise, Manchester United pourrait accueillir CR7. Mais le PSG s’impose également comme une destination envisageable.

Ronaldo veut gagner une dernière fois la C1

Et pour cause, le Paris SG a les finances nécessaires pour attirer Cristiano Ronaldo. Surtout, c’est la compétitivité de son futur club qui sera déterminante pour l’attaquant de la Juventus Turin, car le média italien affirme que CR7 est obnubilé par l’idée de remporter une sixième fois la Ligue des Champions avant de prendre sa retraite. Bien conscient que cela sera difficile à la Juventus Turin au vu des galères de la Vieille Dame, Cristiano Ronaldo pourrait donc pencher pour le PSG, où cet objectif serait atteignable avec Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos and co. Une information qui confirme que Paris a gagné le respect des grands d’Europe grâce à ses parcours en Ligue des Champions depuis deux ans. L’élimination du Bayern Munich en quart de finale a raisonné jusqu’en Italie et le Paris SG n’est plus perçu de la même manière par des monuments tels que Cristiano Ronaldo. Raison pour laquelle l’ancien attaquant du Real s’imagine aisément à Paris même si de son côté, le PSG pourrait se montrer plus réticent si Mbappé et Neymar venaient à rester.