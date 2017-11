PSG : Emery-Neymar, ça sent le divorce en fin de saison à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar est-il ingérable ? De plus en plus, la question se pose au Paris Saint-Germain.

Après la victoire face à Anderlecht, le 20 octobre dernier, L’Equipe révélait que la star brésilienne du PSG s’était embrouillée avec Unai Emery suite à un désaccord entre les deux hommes à l’entraînement. Depuis, les relations ne se sont pas apaisées entre le coach francilien et le n°10 du leader du championnat. Toujours selon le quotidien national, le provocateur Neymar s’agace du management du coach basque. L’élément déclencheur ? L’ancien attaquant du FC Barcelone n’aurait pas franchement apprécié qu’Unai Emery ne prenne pas position en sa faveur dans l’histoire du penaltygate. Surtout, Neymar n’aurait pas compris que l’entraîneur du PSG ne tranche pas cette affaire, qui a été réglée par un « conseil des sages » composé de Thiago Silva, Dani Alves et Thiago Motta.

Par ailleurs, L’Equipe révèle que les séances vidéo d’Unai Emery ne plaisent pas à Neymar. « Dans son attitude corporelle, Neymar est très clair envers son coach. Parfois, d’un geste de la main ou d’un coup d’œil bien noir, il fait comprendre à Emery qu’il faut le laisser tranquille » explique même un habitué du Camp des Loges. Enfin, une partie de plus en plus large du vestiaire parisien ne peut s’empêcher de comparer le coaching de l’ancien de Séville avec celui d’un entraîneur comme Carlo Ancelotti, qui « témoignait beaucoup plus d’empathie et qui savait gérer les égos ». Contrairement à Unai Emery, visiblement… Conséquence : le faussé semble se creuser entre les deux hommes forts du PSG. Jusqu’à quand ?