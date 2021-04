Ita : Divorce annoncé entre la Juve et Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Le journaliste Paolo Bargiggia révèle que la Juventus souhaite se séparer de Cristiano Ronaldo. Manchester United est aujourd'hui la seule piste crédible pour le Portugais.

Lorsque Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus de Turin en 2018 après trois Ligues des Champions remportées consécutivement avec le Real Madrid, l'objectif était clair : permettre à la Vieille Dame de passer ce fameux cap en C1, elle qui était habituée aux cruelles défaites en finale. Trois ans plus tard, force est de constater que le plan est un échec. Ajax Amsterdam, Olympique Lyonnais, FC Porto. Voici les noms des formations ayant éliminé la Juve lors des trois dernières campagnes européennes. Malgré des bonnes performances et des statistiques incroyables pour son âge, CR7 n'a pas permis à son équipe d'inverser la tendance. Une situation qui, d'autant plus au vue du contexte économique actuel, pousse les dirigeants italiens à se poser la question sur l'avenir du Portugais qui arrive en fin de contrat en juin 2022. Sur son site internet, le journaliste italien Paolo Bargiggia affirme que la position de la Juventus est désormais claire : elle veut vendre Cristiano Ronaldo.

Manchester United seule piste crédible ?

Finalement privée (pour le moment du moins) de Super Ligue et des recettes que ça implique, la Juve doit se creuser les méninges pour remettre ses finances dans le vert. À un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo et son salaire XXL pourraient donc être sacrifiés. Mais alors, à qui vendre le quintuple ballon d'Or ? Un temps intéressé, le PSG est plus focalisé sur les prolongations de Neymar et Mbappé. Le fantasme d'un retour au Real Madrid a lui été balayé par Florentino Pérez qui a déclaré que Cristiano ne reviendrait jamais. Finalement, c'est Manchester United qui apparaît aujourd'hui comme la seule piste crédible pour le joueur de 36 ans. Toujours attaché au club anglais depuis son passage à Old Trafford entre 2003 et 2009, le meilleur buteur de l'histoire de la C1 verrait d'un bon oeil un retour en Premier League. Un échange entre CR7 et Paul Pogba est même évoqué par la Gazetta Dello Sport. À Manchester, Ronaldo retrouverait son compatriote et coéquipier en sélection nationale Bruno Fernandes, véritable leader des Red Devils depuis son arrivée en janvier 2020.