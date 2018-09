PSG : Cristiano Ronaldo à la Juventus, la confidence d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Malgré le fait qu’il ait gagné tous les titres nationaux en jeu, Unai Emery n’a pas résisté à une nouvelle élimination prématurée en Ligue des Champions. Deux ans après son arrivée au PSG, l’Espagnol a donc pris la porte. Car le grand objectif des dirigeants franciliens, c’est bien évidemment d’enfin briller en Coupe d’Europe, et cela veut dire au moins rejoindre le dernier carré. Pour le moment, les ténors que sont Manchester City, le FC Barcelone ou le Real Madrid ont toujours empêché le PSG de s’y rendre.

Interrogé en marge de la réunion des présidents de clubs européens, Nasser Al-Khelaïfi s’est confié à la télévision italienne. Et cette année, c’est un club transalpin qui semble particulièrement lui faire peur. Et il ne s’agit pas de Naples, pour qui il a pourtant une grande affection. « Contre Naples, ce ne sera pas facile pour nous, nous allons devoir jouer un grand football pour passer les poules avec de tels adversaires. Mais l’adversaire qui sera peut-être le plus difficile de l’épreuve, ce sera la Juventus. Avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo, la Juventus est vraiment plus forte. Ils peuvent viser très haut », a confié Nasser Al-Khelaïfi, persuadé que CR7 peut conserver la couronne européenne, et mettre ainsi un terme au règne du… Real Madrid.