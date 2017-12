PSG : Cristiano Ronaldo a empêché Mbappé de signer au Real Madrid

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Prêté avec option d’achat obligatoire (180 M€), Kylian Mbappé répond aux attentes du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison.

L’Europe entière s’en aperçoit puisque l’attaquant qui fêtera ses 19 ans la semaine prochaine a encore brillé en Ligue des Champions. De quoi donner des regrets à Diego Maradona. En effet, l’Argentin aurait aimé voir l’ancien Monégasque signer au Real Madrid cet été. D’ailleurs, « El Pibe de Oro » a tenté de convaincre le président Florentino Pérez de mettre la main à la poche pour Mbappé, le coup de coeur de Maradona.

« Mbappé est pour moi la révélation du football, a lâché la légende argentine interrogée par As. Il me semble qu'il peut être meilleur que beaucoup de joueurs. (…) Donner le Ballon d'Or à Cristiano et le donner à Messi est devenu ennuyeux. Il faudrait que d'autres se mêlent à la bagarre, comme Cavani, Mbappé, Ibrahimovic. (…) Je l'ai dit à Florentino Pérez : "recrutez Mbappé". Je le lui ai dit ! C'était quand on s'est vu à la FIFA. Il m'a dit: "Mais tu sais bien que j'ai déjà Cristiano, et untel..." Pour moi, il faut que le Real achète Mbappé. » Le club madrilène a sans doute laissé passer sa chance.