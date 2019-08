PSG : Coutinho s'en va, Neymar largue Paris, ils persistent !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

On l'a appris vendredi soir, et cela a été confirmé à la fois du côté du FC Barcelone, mais également du Bayern Munich, Philippe Coutinho va quitter la Catalogne pour rejoindre la Bavière. Un accord de prêt avec option d'achat a été trouvé entre les deux clubs, et l'attaquant brésilien a validé ce deal. Mais si Coutinho était le joueur le plus souvent cité dans une possible transaction pour envoyer Neymar du Paris Saint-Germain au Barça, du côté de l'Espagne on ne voit pas cette opération être le point final dans la possible venue de la star brésilienne du Paris Saint-Germain à Barcelone. Loin de là même.

Ce samedi, Sport affirme en effet que le départ de Philippe Coutinho a deux buts principaux, il permet au FC Barcelone de soulager sa masse salariale à hauteur d'un peu plus de 12ME par an dans la perspective de la venue de Neymar, et en plus cela empêche le Real Madrid de faire affaire avec le Bayern Munich pour un attaquant, ce qui donc bloque les Merengue avec leur effectif actuel. Le média catalan indique qu'il est désormais très clair que le nouvel attaquant convoité par Ernesto Valverde est Neymar et Sport précise que les prochains jours devraient être décisifs dans cette opération. Reste à savoir ce que le PSG pense de tout cela, on devrait en savoir plus samedi midi lors de la conférence de presse de Thomas Tuchel.