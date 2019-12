PSG : Courir quelques matchs dans l’année, Neymar et Mbappé secoués !

Dans : PSG.

A désormais deux mois de la reprise de la Ligue des Champions, beaucoup de discussions portent sur le système tactique que va utiliser Thomas Tuchel contre le Borussia Dortmund.

Face à une équipe offensive, faut-il jouer la sécurité avec un 4-3-3 bien en place mais qui fait forcément une victime de taille devant ? Ou y aller franco avec un 4-4-2 et toutes ses forces vives pour faire mal à une équipe qui adore se projeter ? La réponse est entre les mains de Kylian Mbappé et Neymar selon Vincent Duluc. Pour le journaliste de L’Equipe, si les deux superstars se décident à faire les efforts défensifs pour aider le collectif comme c’est le cas en ce moment, alors le PSG peut oser aligner ses quatre fantastiques. Et la plume de L’Equipe n’en demande pas trop à Neymar et Mbappé, mais simplement de faire ces efforts pour les gros matchs de Ligue des Champions.



« On va me dire qu’une formule qui peut fonctionner en 8e de finale contre Dortmund n’est pas assez bien alors qu’il ne les ont pas franchis depuis trois saisons ? Quand tu as des joueurs comme ceux-là, tu as le droit de trouver ta meilleure formule, tu dois mettre tes meilleurs joueurs. La question en gros, c’est : vaut-il mieux jouer avec Marquinhos au milieu de terrain ou Icardi avant-centre ? On est d’accord pour dire que contre Dortmund, ça peut passer en 4-4-2. Je crois qu’on peut demander à Neymar et Mbappé de faire des efforts dans deux matches des quarts de finale ensuite. Puis éventuellement, deux fois en demi-finale… ce n’est pas inaccessible ! », a lancé, un brin provocateur, le journaliste. En tout cas, ces dernières semaines, Neymar et Mbappé semblent avoir pris conscience que les efforts défensifs fournis permettaient au PSG de monter clairement d’un cran au niveau de l’intensité, ce qui se rapproche des exigences de Ligue des Champions.