PSG : Courbis n’est pas loin de traiter Areola de passoire

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Après la défaite contre le Real Madrid (3-1) mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain sont ciblés par les critiques.

C’est notamment le cas de Neymar, pas décisif, de Giovani Lo Celso, à l’origine du penalty concédé, mais aussi d’Alphonse Areola. Malgré quelques arrêts importants en première période, surtout face à Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, le gardien parisien est de nouveau remis en cause par Rolland Courbis qui lui reproche son renvoi sur le deuxième but du Portugais.

« Pour moi, il n'a pas fait un bon match, a commenté le consultant de RMC. Sur un centre, si tu ne peux pas faire autrement, c'est l'ABC, tu ne dois jamais remettre le ballon plein axe. Soit tu prolonges derrière toi, soit tu dégages vers le centreur plutôt que de faire un cadeau à celui qui est dans l'axe. Si on parle d’un gardien moyen d’une équipe moyenne, ok. Mais là, on parle de Ligue des Champions, de poste décisif. »

Courbis ironise sur l’arrêt d’Areola

« Alors peut-être que le tire qu’il prend dans la figure, c’est un magnifique arrêt… C’est une prise de balle nouvelle que l’on ne connaissait pas… Je suis peut-être sévère mais j’attends qu’on dise que c’est un gardien difficile à battre et ce n’est pas le cas. Il fait partie des gardiens qui ne sont pas difficiles à battre », a estimé Courbis, plutôt sévère avec Areola.