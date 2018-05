PSG : Coup de tonnerre pour Cristiano Ronaldo, il parle mercato et Paris débarque

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cristiano Ronaldo a lâché une énorme bombe samedi soir juste après la finale de la Ligue des Champions, expliquant qu’il en avait fini avec le Real Madrid en parlant de sa collaboration avec ce club au passé.

S’il a déploré le timing, la superstar portugaise a confirmé ses propos en expliquant qu’une annonce colossale allait bientôt être effectuée. De quoi provoquer l’affolement général, et ce à tous les niveaux. En effet, Paris United affirme ainsi que Jorge Mendes est actuellement à Madrid pour discuter avec les dirigeants du club merengue. L’avenir de CR7 est bien évidemment un point crucial avant le début du marché des transferts, et il n’y a pas que le Real Madrid qui est suspendu à ces négociations. A l’heure actuelle, les chances de voir l’ancien de Manchester United réellement quitter le champion d’Europe seraient plus élevées que jamais.

Le site spécialisé sur le PSG affirme également que le champion de France suit la situation de près, prêt à bondir si jamais il devait y avoir une volonté affichée par CR7 de changer d’air. Le Real Madrid ne serait alors pas contre une vente, notamment pour financer l’arrivée de Mohamed Salah, croisé la semaine dernière en finale de la Ligue des Champions. Un puzzle insoupçonnable il y a encore quelques jours de cela et qui pourrait se mettre en place, même si tout dépendra de la discussion de l’agent de l’attaquant portugais avec le Real, puisque le joueur possède encore un contrat longue durée avec Madrid.