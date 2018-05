Real Madrid : Cristiano Ronaldo promet une annonce énorme dans une semaine

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur d’une phrase choc ce samedi soir après la finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a osé parler du Real Madrid au passé, alors qu’il venait quelques minutes plus tôt de remporter la Ligue des Champions, et qu’il a toujours un contrat longue durée avec le club merengue. Ce dimanche, la superstar portugaise est revenue sur ses propos, admettant une erreur grossière en ce qui concerne le timing. Néanmoins, sur le fond, CR7 persiste et signe et annonce une grande nouvelle à venir à son sujet…

« J’ai parlé quand je n’aurais pas dû mais il va se passer quelque chose. Mais pour être honnête, ce n’était pas le bon moment de le dire. Dans une semaine, je le ferai savoir car les fans m’ont toujours soutenu et ils sont dans mon cœur. Je ne parle pas beaucoup, mais quand je parle, je parle. De toute évidence, j’ai quelque chose à dire. J’ai été honnête, mais le timing était mauvais, je n’ai pas pu me contrôler. C’est quelque chose qui me suit depuis longtemps, et l’argent n’est pas le problème. Cela ne me dérange pas, car je sais ce que j’ai donné au club, je ne voulais pas gâcher ce beau moment », a reconnu sur Sky Sports un Cristiano Ronaldo très énigmatique, mais qui promet que le suspense ne durera pas bien longtemps.