PSG : Coup de tonnerre, Leonardo pousse pour le départ rapide de Neymar !

Ce n’est pas un dimanche qui va arrêter la presse espagnole, qui en remet une sacrée couche sur l’arrivée de Neymar au FC Barcelone.

Le quotidien SPORT en fait ainsi – encore – sa Une en expliquant qu’une « accélération » dans le dossier avait lieu en ce moment. Un rendez-vous est prévu entre les deux clubs pour discuter de l’avenir du Brésilien la semaine prochaine, et le PSG aurait déjà grandement revu ses exigences à la baisse. Leonardo aurait ainsi convaincu Nasser Al-Khelaïfi de ne pas demander 300 ME, une somme que le FC Barcelone ne pourra jamais payer.

Tant pis pour le côté financier, mais si Neymar a bien demandé à quitter le Paris Saint-Germain cet été, il ne faudra pas trop faire la fine bouche et le journal espagnol croit savoir que le champion de France ne demandera « que » 200 ME pour finaliser l’opération, sans joueur en échange. Une manière de limiter la casse pour Paris pour un joueur qui vient de vivre deux saisons manquées sur le plan personnel et collectif, et n’aurait pas caché son envie de retourner dans son ancien club. Le but serait aussi d’acter cette vente le plus rapidement possible, afin ensuite de pouvoir recruter de manière beaucoup plus conséquente au cours du mois de juillet, et aller chercher les cibles de haut vol voulues par Leonardo, comme Milinkovic-Savic et Donnarumma.