PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Neymar ?

Dans : PSG, Ligue 1.

L'été a été chaud entre Neymar Jr et le Paris Saint-Germain, mais c'est finalement le club de la capitale qui a eu gain de cause, les négociations avec le FC Barcelone pour un éventuel transfert de la star brésilienne du PSG ayant échoué. Pour beaucoup, ce n'était que partie remise et il semblait évident que dès le prochain mercato, Neymar allait avoir le même désir de quitter le Paris SG pour rejoindre le Barça. Mais selon les dernières révélations de Don Balon, c'est plutôt l'inverse qui va se produire, le joueur brésilien semblant avoir compris que son avenir était au PSG et pas ailleurs.

Plusieurs éléments font pencher la balance dans le sens d'un coup de théâtre à venir. Dans un premier temps, Neymar, qui ne parlait pas un mot de français, aurait décidé de prendre des cours au rythme d'une heure par jour. D'autre part, lors du dernier mercato, son père a constaté qu'aucun club ne pouvait financièrement s'aligner sur ce que le Paris Saint-Germain verse à son fils. Et tout cela pourrait aboutir à ce que personne ne pouvait prévoir il y a encore quelques semaines, à savoir une prolongation de contrat proposé par le PSG à Neymar et qui pourrait s'officialiser autour de la période de Noël. Si l'affaire se concluait comme cela, Neymar et le PSG méritent clairement un documentaire sur Netflix.