PSG : Coup de tonnerre, Cristiano Ronaldo veut Neymar à la Juventus

Et si Neymar n’évoluait ni au Paris Saint-Germain, ni au FC Barcelone la saison prochaine ? L’hypothèse n’est pas à exclure compte tenu de la situation.

Même s’il refuse toujours de s’exprimer sur son avenir, le numéro 10 parisien souhaite quitter la capitale cet été. Son principal objectif est de retrouver le club catalan, qui n’a pas les moyens financiers pour conclure son transfert. Résultat, le clan du Brésilien étudie d’autres pistes pour l’éloigner de Paris. En effet, d’autres équipes seraient intéressées par la venue de Neymar, à commencer par la Juventus Turin.

C’est pourquoi l’agent Pini Zahavi, qui travaille avec l’entourage du joueur, a prévu de rencontrer les dirigeants turinois cette semaine en Chine. L’occasion pour le champion d’Italie de présenter ses arguments et de sortir la carte Cristiano Ronaldo. Car selon Mundo Deportivo, l’attaquant portugais verrait d’un bon œil la signature de Neymar chez les Bianconeri.

Neymar après De Ligt ?

Pour le quintuple Ballon d’Or, persuadé qu’il s’entendrait avec le Parisien sur le terrain, ce dernier rendrait la Juve encore plus compétitive en Ligue des Champions. De plus, les deux hommes parlent la même langue et se connaissent après avoir collaboré dans des événements publicitaires. CR7 pourrait donc jouer un rôle dans le mercato de la Vieille Dame, comme lorsqu’il a joué les agents auprès de Matthijs de Ligt.