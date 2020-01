PSG : Coup de tonnerre, Cavani demande à partir

Dans : PSG.

Hors du coup cette saison en raison de sa méforme et de la concurrence, Edinson Cavani ne croit plus en ses chances et veut rejoindre l’Atletico Madrid dès le mois de janvier.

Si Thomas Tuchel n’a pas caché devant les micros qu’il comptait bien conserver toutes ses forces vives et surtout un buteur de la trempe d’Edinson Cavani, l’entraineur allemand a aussi reconnu que son attaquant était légitimement en plein doute sur son avenir. Car à l’heure actuelle, l’ancien joueur du Napoli est encore blessé, et n’est donc toujours pas d’une grande aide pour l’attaque du PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG estime même que la situation ne va pas s’arranger, et selon Soccer Link, il a déjà fait la demande auprès de Leonardo d’avoir l’autorisation de quitter le club dès cet hiver. Voilà qui explique pourquoi l’Atlético est déjà venu à Paris pour négocier le transfert de l’Uruguayen, ce qui a débouché sur deux propositions qui n’ont pas donné satisfaction. Cavani, avec cette demande, espère ainsi forcer la main de ses dirigeants.

Ces derniers ne veulent pas d’esclandre dans ce dossier, surtout que Cavani est très apprécié par les supporters. Mais cette blessure supposée au pubis n’est confirmée par aucun examen, et Nasser Al-Khelaïfi était resté sur le dernier message du clan Cavani, qui avait fait savoir sa volonté de rester jusqu’au bout de son contrat l’été dernier. Une attitude qui ne serait pas donc pas très appréciée, d’autant que le Sud-Américain aurait fait savoir aux Madrilènes qu’il serait disponible pour affronter Liverpool si jamais son transfert était conclu en janvier. Pas vraiment une issue envisagée par le PSG, qui n’a pas vraiment travaillé sur une nouvelle piste pour un avant-centre pour cet hiver.