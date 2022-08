PSG : Coup de stress à 40 millions dans le dossier Gueye ?

Dans : PSG.

En plus de vendre Wijnaldum à Rome, le PSG espère boucler rapidement le départ d’Idrissa Gueye à Everton.

Cette semaine, la presse anglaise s’est enflammée au sujet du retour d’Idrissa Gueye à Everton, annonçant même une visite médicale pour l’international sénégalais dans la banlieue de Liverpool. En réalité, le milieu défensif du Paris Saint-Germain ne s’est pas rendu Outre-Manche, preuve que son transfert n’est pas à un stade aussi avancé que cela a pu être écrit. Et ce jeudi, les dirigeants du PSG risquent d’avoir quelques sueurs froides en lisant les dernières informations liées au mercato d’Everton. En effet, le journaliste Sacha Tavolieri, dont les indiscrétions sont confirmées par plusieurs médias anglais, affirme qu’Everton va poser 40 ME sur la table pour doubler West Ham et recruter le milieu lillois Amadou Onana. Un transfert susceptible de remettre en cause la venue d’Idrissa Gueye chez les Toffees ?

Onana plutôt que Gueye à Everton ?

On peut le penser, dans la mesure où Everton s’attache les services d’un joueur évoluant au même poste que Gueye. De plus, les Toffees n’ont pas un budget infini, malgré les droits TV énormes de la Premier League. Cela étant, la presse anglaise croit savoir ce jeudi que pour l’heure, le transfert d’Idrissa Gueye du Paris Saint-Germain à Everton n’est pas encore remis en cause. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui croise les doigts pour que le Sénégalais retourne à Everton dans la mesure où il s’agit de la seule piste réelle du joueur lors de ce mercato estival. Gueye a bien été courtisé par les cadors du championnat turc, mais cette destination a très rapidement été balayée d’un revers de la main par l’ancien Lillois, qui souhaite rester dans un championnat majeur. Plutôt enclin à revenir à Everton, l’international sénégalais, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, attend maintenant que les deux clubs se mettent d’accord.