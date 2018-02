PSG : Coup de foudre à Madrid, Neymar a craqué pour le Real

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Habituée à déstabiliser le camp adverse avant un grand rendez-vous, la presse espagnole s’est attaquée au Paris Sain-Germain en ciblant Neymar.

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi assure qu’un transfert est impossible, nos confrères madrilènes persistent : le Brésilien pourrait signer au Real Madrid l’été prochain ou en 2019. Comme on pouvait s’y attendre, la rumeur circule toujours en attendant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre les deux équipes. Car cette fois, Marca croit savoir que l’attaquant parisien a eu un déclic après la défaite à Santiago Bernabeu (3-1) mercredi.

Bien accueilli par les employés, les joueurs et les supporters merengue, Neymar aurait quitté la pelouse avec la volonté de rejoindre la Maison Blanche. L’indice révélateur selon la source ? Le sourire de l’ancien Barcelonais au moment d’évoquer son avenir. De plus, l’international auriverde accepterait de ne pas gagner plus d’argent au Real. Et de partager le même vestiaire que Cristiano Ronaldo. A croire que Neymar a passé une excellente soirée dans la capitale espagnole...